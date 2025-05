Therese, die Prinzessin aus dem Hause Sachsen-Hildburghausen, die den späteren Bayernkönig Ludwig I. heiratete, sitzt mit ihrem Gemahl in der festlich geschmückten Kutsche, gezogen von zwei Kaltblütern, dirigiert vom Kutscher. Sie drehen ein paar Runden im Hildburghäuser Schlosspark. Und dann geht’s weiter nach Leimrieth zum königlichen Residenz-Rondell. Sonntag ist eben Flanierzeit. Ob es früher so gewesen ist, ist nicht überliefert. Vielleicht. Doch heute ist es so.