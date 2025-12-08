Leimbach. „Ja natürlich sind schon wieder neue Sachen dazugekommen“, sagt Volker Weidig. Das ist vor allem auf das 1:120-Modell der historischen Bahnhofsanlagen von Bad Salzungen gemünzt. Bekanntlich war das Modell vor ein paar Monaten ein Hingucker, als es die Vereinsmitglieder anlässlich des 1250-jährigen Stadtjubiläums am Originalschauplatz im Foyer des Mehrgenerationenhauses aufgebaut hatten. Die zehntägige Präsentation hatte den Modellbaufreunden jede Menge Interesse und so manches staunende Kopfschütteln beschert – Lohn für jahrelange Arbeit und den umständlichen Umzug von Leimbach in die Kreisstadt und zurück.