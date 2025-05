Krätzig hat beim FC Bayern einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Er war 2017 vom 1. FC Nürnberg in den Nachwuchs der Münchner gewechselt. Im Sommer 2024 wurde Krätzig an den VfB Stuttgart verliehen, kam dort aber kaum zum Einsatz. Daher wurde die Leihe vorzeitig beendet, er wechselte im Januar dieses Jahres dann nach Heidenheim. Dort hat sich Krätzig einen festen Platz in der Mannschaft erspielt.