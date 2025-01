Möglich ist auch eine Ausleihe von Verteidiger Adam Aznou (18). Dagegen planen die Münchner bei Stürmer Mathys Tel (19) kein solches Modell. "Bei Mathys ist es so, dass er voll in unserer Planung ist", sagte Eberl. "Der Kader in der Offensive ist breit, aber auch nicht zu breit."