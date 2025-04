Volleyball liegt bei der Tochter zweier ehemaliger Profis in den Genen. Vater Marcos Dreyer ist Trainer in Spanien, Mutter Patricia de Paula Viana spielte viele Jahre in Spaniens erster Liga. Die Eltern weilten oft beim Halbfinaleinzug des VfB Suhl in der Halle. Geboren ist Julia de Paula in der Nähe von Rio de Janeiro in Brasilien. Sie erlernte das Volleyball-ABC in Spanien und ist daher für den spanischen Verband aktiv.