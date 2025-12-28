Er ist Unternehmer, Stadtrat und ehrenamtlich viel unterwegs: Maximilian Schramm aus Meiningen hat Betriebswirtschaft studiert, einen Masterabschluss und viele Jahre Berufserfahrung im väterlichen Ingenieurbüro für Energiewirtschaft gesammelt. Vor drei Jahren gründete er sein eigenes Unternehmen mit einem Partner: die Personaldienstleister PERCONI GmbH. Doch wer setzt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten auf Leiharbeiter?