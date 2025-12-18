Leichter Anstieg: Kassenärzte sehen Trendwende bei Hausärzten in Bayern

Der Vertreter der Fachärzte im KVB-Vorstand, Peter Heinz, forderte gleichzeitig, Patienten bei einem notwendigen Umbau des Gesundheitssystems mit in die Pflicht zu nehmen: "Alles zu jeder Zeit in der bestmöglichen Qualität können wir uns nicht mehr leisten." Seiner Ansicht nach sollten Patienten zum Beispiel einen bestimmten Betrag zahlen müssen, wenn sie in eine Notaufnahme gehen, obwohl eine Erst-Einschätzung ergeben hat, dass die Behandlung einige Tage Zeit hat.