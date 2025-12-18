Leichter Anstieg: Kassenärzte sehen Trendwende bei Hausärzten in Bayern

München (dpa/lby) - Die Bemühungen, die Arbeit in Hausarztpraxen attraktiver zu machen, tragen nach Einschätzung der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) Früchte. Im Jahr 2023 sei die Zahl der Hausärztinnen und Hausärzte in der sogenannten Bedarfsplanung auf einen Tiefstand von 8.601 Stellen gesunken, berichtete der KVB-Vorstandschef Christian Pfeiffer am Donnerstag in München. Seitdem sei die Zahl wieder um 61 gestiegen, auf 8.862. "Das ist noch nicht die große Menge", räumte Pfeiffer ein. Doch "die Richtung stimmt".