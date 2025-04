Alljährlich im Frühjahr, perfekt zur Vorbereitung auf den Rennsteiglauf, lockt der Rhöner Volkslauf die Aktiven in Scharen in die Thüringer Rhön. Das wird auch in diesem Jahr wieder der Fall sein, wenn am Sonntag, 27. April, die 20. Ausgabe des Laufes auf dem Programm steht.