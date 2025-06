Der Sieg ging an den Norweger Sander Skotheim mit 8.909 Punkten. Er stieß einen Tag nach seinem 23. Geburtstag in den Kreis der besten Zehnkämpfer der Geschichte vor. Im Jahr 2015 konnte Kai Kazmirek als bislang letzter deutscher Zehnkämpfer in Götzis gewinnen.