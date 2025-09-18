Leichtathletik-WM WM-Fluch geht weiter: Weber bleibt nach Infekt ohne Medaille

Weber war in der Form seines Lebens

Dabei war Weber in dieser Saison so gut wie noch nie. Mehrmals knackte er die magische 90-Meter-Marke. Beim letzten wichtigen Meeting in Zürich vor drei Wochen übertraf er gleich zweimal die 91 Meter. Mit einem der beiden Versuche schleuderte er den Speer auf 91,51 Meter, was persönliche Bestleistung bedeutete. Dann kam der Infekt - und die Form seines Lebens war offensichtlich weg.

Auch in Tokio deutete Weber sein Potenzial an. Mit 87,21 Metern überstand er die Qualifikation ohne Probleme und ließ eine Ansage folgen. "Viel mehr" sei für das Finale drin, hatte er nach der Quali noch gesagt. Doch im Finale blieb er sogar hinter der Qualifikationsweite, die für Bronze (86,67 Meter) gereicht hätte, zurück.