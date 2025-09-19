Leichtathletik-WM in Tokio Hürdenläufer auf Spuren von Schmid - Lyles mit Gold-Schrei

Tokio - Noah Lyles feierte nach seinem lauten Schrei einen WM-Coup wie einst Usain Bolt, ein deutscher Hürdenläufer jubelte über das beste Ergebnis seit fast vier Jahrzehnten. Emil Agyekum hat bei den Weltmeisterschaften in Tokio über 400 Meter die erfolgreichste Platzierung seit Leichtathletik-Legende Harald Schmid und dessen Bronzemedaille im Jahr 1987 verbucht. Als Sechster blieb der 26-Jährige in 47,98 Sekunden zum zweiten Mal und wie bislang in Deutschland nur Schmid unter der prestigeträchtigen 48-Sekunden-Marke.