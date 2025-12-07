Leichtathletik: WM-Held Petros läuft in Valencia deutschen Marathon-Rekord

Petros zieht nach 25 Kilometern an, Pfeifer übergibt sich

Bei optimalen Bedingungen und auf der superschnellen Strecke in Valencia ging Petros verhalten an. Lange hielt sich der 30-Jährige im Verfolgerfeld auf, ehe er nach etwa 25 Kilometern die Aufholjagd startete. Petros überholte auf der zweiten Streckenhälfte alle seine Kontrahenten. Einzig Korir hielt sich vor dem Deutschen.