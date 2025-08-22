Der beliebte Hindernislauf des Gute Laune Sport geht in die nächste Runde – mit neuen Highlights, kreativen Hindernissen und viel Action für Groß und Klein.
Am Samstag, 30. August, verwandelt sich Vacha wieder in ein Paradies für alle Laufbegeisterten, Abenteurer und Spaßliebhaber.
Auch diesmal gibt es drei Läufe über verschiedene Distanzen. Jeder kann für sich entscheiden, entsprechend seiner körperlichen Leistungsfähigkeiten. Für jedes Level gibt es das passende Abenteuer.
Um 14 Uhr startet der Kids-RUN. Für die jüngsten Abenteuersportler geht es über eine Distanz von drei Kilometern. Ein Hindernislauf der besonderen Art für den sportlichen Nachwuchs mit jeder Menge Spaß und Bewegung ist garantiert.
Um 15 Uhr gibt es den Start für den Pro-RUN. Hier gehen ambitionierte Läufer über 15 Kilometer ins Rennen, die Herausforderung und ihre Ausdauer testen möchten.
Beim Acht-Kilometer-Fun-RUN, der um 15.30 Uhr beginnt, handelt es sich um den Klassiker mit Kultstatus schlechthin. Der Start erfolgt traditionell an der Goldenen Aue in Sünna. Der Shuttleservice bringt alle Teilnehmer bequem von der Widemarkter Straße in Vacha zum Startbereich.
Der Zieleinlauf für alle Läufe findet auf dem Marktplatz in Vacha statt – mit tosendem Applaus, Musik und ausgelassener Stimmung. Der gesamte Hindernislauf ist so konzipiert, dass auch Hobbysportler problemlos teilnehmen können. Ob krabbeln, klettern, springen oder waten – die Hindernisse sind kreativ, lustig und teilweise ordentlich nass.
Neu ist der Unternehmenshindernislauf. Firmen können ihre Mitarbeiter anmelden und gemeinsam als Team antreten. Die drei schnellsten Unternehmen werden besonders geehrt – eine perfekte Gelegenheit für Teambuilding mit Erlebnisgarantie.