Der Zieleinlauf für alle Läufe findet auf dem Marktplatz in Vacha statt – mit tosendem Applaus, Musik und ausgelassener Stimmung. Der gesamte Hindernislauf ist so konzipiert, dass auch Hobbysportler problemlos teilnehmen können. Ob krabbeln, klettern, springen oder waten – die Hindernisse sind kreativ, lustig und teilweise ordentlich nass.