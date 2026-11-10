Sie zählt zu den erfolgreichsten deutschen Nachwuchstalenten über die 800 m-Distanz, sicherte sich bereits 2024 und 2026 Deutsche Meistertitel und kommt aus Waffenrod-Hinterrod: Nun beendete Smilla Bauer ihre sehr erfolgreiche Freiluftsaison 2026 bei den Thüringer Landesmeisterschaften in Ohrdruf als Vizemeisterin der WJU18 im 3 km-Wettbewerb in 13:13 Minuten. Im Rahmen der Crosslauf-Meisterschaften kamen wir mit der 17-jährigen Schülerin des Erfurter Coubertin-Sportgymnasiums, die mittlerweile für den Erfurter LAC startet, über ihre weiteren sportlichen Ziele ins Gespräch.