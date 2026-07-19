London - Kaum war Deutschlands neuer Hürdenstar nach seinem sensationellen deutschen Rekord im Ziel etwas zu Atem gekommen, machte Emil Agyekum mit Blick auf eine mögliche EM-Medaille gleich eine Ansage. "Ich bin sehr zuversichtlich. Weil es ist schon cool, dass mich Warholm nicht gleich an der ersten Hürde eingeholt hat", sagte der 27-Jährige der ARD. Wenige Sekunden zuvor hatte er beim Diamond League-Meeting in London die deutsche Uralt-Bestmarke von Leichtathletik-Ikone Harald Schmid über 400 Meter Hürden mit der überragenden Zeit von 47,45 Sekunden geknackt.