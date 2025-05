Leichtathletik-Thüringen: Riechel und Kalinowski mit Paukenschlägen

So kann der Einstieg in die Leichtathletik-Freiluftsaison gern immer wieder gelingen. Um ihre Saisonvorbereitung vielseitig zu gestalten, startete 400-Meter-Spezialistin Anna Amalia Riechel in Bad Salzungen über die 400-Meter Hürden. Zum Erstaunen aller Leichtathletikanhänger legte die U-20 Athletin einen sensationellen Lauf hin, überquerte nach 62,94 sec die Ziellinie und katapultierte sich damit völlig überraschend an die Spitze der Deutschen Jahresbestenliste in dieser Altersklasse. „Das hat nichts zu bedeuten. Die Spezialistinnen sind noch nicht alle in der Saison“, meint die bescheidene Athletin von der LG Ohra Energie, die bereits in der Halle bei den deutschen U-20-Meisterschaften im Hochsprung und über 400 m zu überzeugen wusste. Ob sie in Bad Salzungen eine neue Schokoladendisziplin für sich entdeckt hat und weitere Starts über diese Strecke vornimmt, lässt die Gymnasiastin noch offen. Auf alle Fälle hat Anna Amalia Riechel mit dieser Zeit die Norm für die deutsche U-20-Meisterschaft im Juli bereits übererfüllt (Norm: 65,20 sec). Ihr ursprünglicher Plan lautete: Teilnahme an den deutschen Meisterschaften im Juli in Bochum-Wattenscheid über 400 m und, so es der Zeitplan zulässt, im Hochsprung sowie über 200 Meter.