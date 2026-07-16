Hochsommerliche Temperaturen begleiteten an den drei Wettkampftagen im Lohrheidestadion in Wattenscheid die vier Athletinnen und Athleten aus Bad Salzungen und aus Wenigentaft, die den Sprung zu den nationalen Altersklassenmeisterschaften im tiefen Westen der Republik geschafft hatten. Mit unterschiedlichen Voraussetzungen nach teilweise durchwachsener Vorbereitung gingen die Talente in die Wettkämpfe ihres sportlichen Jahreshöhepunktes und konnten zeigen, dass die Leichtathletik in und um Bad Salzungen sowie in der Rhön in den vergangenen Jahren gehörig Rückenwind erhalten hat. Begleitet von ihren Familienangehörigen, die es sich nicht nehmen ließen, ihren Nachwuchs nach Nordrhein-Westfalen zu begleiten, unterstrichen Paul Schröder, Lilli Ciara Emmrich und Henry Mengs (alle 1. TSV Bad Salzungen) sowie die in Wenigentaft (Rhön) beheimatete und für den Hünfelder SV startende Greta Lucia Ritz, ihr Potenzial im Kräftemessen mit Deutschlands Besten.