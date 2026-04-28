Wer kennt sie nicht, die Redewendung „Stolz wie Oskar“ als Ausdruck der Freude über eine sehr gute Leistung. Deshalb passt der Vorname wunderbar. Denn Oskar Schumann hat bei den Thüringer Meisterschaften der Leichtathleten auf den langen Strecken am Samstag einmal mehr voll überzeugt, weshalb viele Augenzeugen stolz auf ihn waren. Der Läufer vom gastgebenden 1. TSV Bad Salzungen 1990 übernahm beim Heimspiel im Werra-Energie-Stadion vom Start weg die Führung und lief der Konkurrenz über 2000 Meter in der Altersklasse M13 auf und davon. In 6:34,67 Minuten hatte der Gymnasiast aus Zella in der Rhön fast 13 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten, Sören Schwarz (Erfurter LAC, 6:47,11).