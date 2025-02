Leichtathletik: Steyer-Stadion bekommt mit Verspätung eine Anzeigetafel

Die neue Anzeigetafel soll dann auf der Nordtribüne an der Rudolf-Harbig-Allee montiert werden. "In Abstimmung mit den Fachplanern wurde der Standort statisch geprüft und positiv beschieden", meinte Donhauser und ergänzte: "Ziel ist es, dass die Anzeigetafel Anfang Juni 2025 in Betrieb gehen kann."