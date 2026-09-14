Leichtathletik So haben Superstar Bolt die Ultimate Championship gefallen

Budapest - Sprint-Superstar Usain Bolt erhofft sich nach der Premiere der Ultimate Championship Impulse für die Zukunft der Leichtathletik. "Ich halte das für einen guten Schritt, einen ersten Schritt, um die Leichtathletik zum Besseren zu verändern", sagte der achtmalige Olympiasieger aus Jamaika über das neue Wettkampfformat. Beifall gab es von Bolt in der Loge, als der Amerikaner Kenneth Bednarek nach den 100 Metern am Sonntagabend auch die 200 Meter gewann. Das gelang auch seiner US-Teamkollegin Melissa Jefferson-Wooden. Beide nehmen 300.000 Dollar Preisgeld (etwa 258.000 Euro) mit heim.