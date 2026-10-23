Leichtathletik: Positive Dopingprobe bei Marathon-Olympiasiegerin

Monaco - Marathon-Olympiasiegerin Peres Jepchirchir aus Kenia ist nach einer positiven Dopingprobe vorläufig suspendiert worden. Wie die unabhängige Integritätseinheit (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics mitteilte, war der Test auf die verbotene Substanz EPO positiv. Jepchirchir gewann bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio die Goldmedaille. Im vergangenen Jahr wurde sie Weltmeisterin.