Monaco - Marathon-Olympiasiegerin Peres Jepchirchir aus Kenia ist nach einer positiven Dopingprobe vorläufig suspendiert worden. Wie die unabhängige Integritätseinheit (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics mitteilte, war der Test auf die verbotene Substanz EPO positiv. Jepchirchir gewann bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio die Goldmedaille. Im vergangenen Jahr wurde sie Weltmeisterin.
Leichtathletik Positive Dopingprobe bei Marathon-Olympiasiegerin
dpa 23.10.2026 - 15:49 Uhr