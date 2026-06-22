Die Witterungsbedingungen erwiesen sich in diesem Jahr als nicht optimal. Paul Schröder trotzte aber dem böigen Wind und zeigte an seinem ersten Wettkampftag bei den Thüringer Landesmeisterschaften in Arnstadt starke Leistungen, bevor der schnellkräftige Athlet des 1. TSV Bad Salzungen am zweiten Tag sprichwörtlich zu einem „Hammer“ ausholte. Als das Hammerwerfen der Altersklasse M15 stattfand, hatte Schröder bereits mit der Diskusscheibe gewonnen sowie sich jeweils Bronze im 100-Meter-Sprint und im Kugelstoßen gesichert.