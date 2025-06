Was haben Laura Kalinowski, Lilli Ciara Emmrich und Paul Schröder gemeinsam? Sie sind Leichtathleten beim 1. TSV Bad Salzungen und starteten am Wochenende zum ersten Mal bei mitteldeutschen Meisterschaften. Der böige Wind in Haldensleben sorgte bei den meisten Disziplinen für schwere Verhältnisse.