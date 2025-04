Leichtathletik: Nika Illing geht allen davon

Teil 2 der Erfolgsgeschichte von Nika Helene Illing: Nachdem die Leichtathletin im Februar Vizemeisterin in der Altersklasse U20 über 3000 Meter Bahngehen wurde, hat sie sich am vergangenen Sonntag über 10 Kilometer Straßengehen den deutschen Meistertitel der U20 gesichert. Dabei hat sie sich sensationell von der Zweitplatzierten über eine Minute abgesetzt. Auf diese hatte sie beim Wettbewerb in Dortmund, als sie Vizemeisterin wurde, noch über 20 Sekunden Rückstand. Trotz des starken Windes hat sie eine neue Bestzeit aufgestellt: Nika Illing (LSV 1971 Ilmenau) setzte sich in der weiblichen U20 in 52:04 Minuten durch.