Für einen Großteil der Leichtathletinnen und Leichtathleten, die ihre Sportart ambitioniert und leistungsorientiert betreiben, ist die Hallensaison eine wichtige Etappe im Jahrestrainingsplan. Die Zeit im Winter nutzen die Athleten zum Formaufbau für die Hauptsaison im Freien. Neben dem Grundlagentraining werden die Meetings und Meisterschaften angenommen, um den aktuellen Leistungsstand unter Wettkampfbedingungen zu überprüfen.