Farken feiert schon vor der Ziellinie

Der neue deutsche Rekordhalter Robert Farken ließ sich den Sieg über 1.500 Meter nicht nehmen. Der Leipziger gewann in 3:46,96 Minuten und feierte schon vor der Ziellinie. Dritter wurde Mohamed Abdilaahi (3:48,10), der Meister und neue deutsche Rekordler über die 5.000 Meter. "Ich habe schon am Boden gelegen in meiner Karriere, darum kostet man so einen Titel aus", sagte Farken.