1.500-Meter-Rekordler Robert Farken gewann unangefochten in 3:35,33 Minuten. Ex-Europameisterin Gesa Krause war über 3.000 Meter Hindernis nicht zu bezwingen. "Ich war lange nicht mehr so nervös. Ich wollte heute unbedingt gewinnen", sagte die bald 34 Jahre alte Mutter einer Tochter.

Hammerwerfer Hummel nimmt Regen als EM-Test

Der WM-Zweite Merlin Hummel ist erneut deutscher Meister im Hammerwurf. Der Titelverteidiger siegte bei zeitweiligem Nieselregen mit 79,18 Metern und nahm das als Test für die EM in Großbritannien. "Die 80 wäre schön gewesen, aber wir haben ja noch Birmingham", sagte Hummel mit Blick auf die EM. "Natürlich geht's um die Medaillen. Ich würde lügen, wenn es nicht so wäre."

Batz springt weit, Weber siegt nach Lebensmittelvergiftung

Für eine der besten Leistungen hatte am ersten Tag Weitspringer Simon Batz mit 8,29 Metern gesorgt. Der in diesem Jahr lange Zeit angeschlagene Speerwerfer Julian Weber zog mit seinem sechsten Meistertitel in Folge mit Klaus Wolfermann gleich, dem Olympiasieger von 1972.

Ein Zeckenbiss hatte Gina Lückenkemper wochenlang ausgebremst, und so endete die Titelserie der einstigen Doppel-Europameisterin über 100 Meter am Samstag. Es siegte Jolina Ernst, die 22 Jahre alte Tochter der einstigen Sprinterin Melanie Paschke.