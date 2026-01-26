Reichlich geschmückt mit den eigenwilligen, aber hübsch anzusehenden Plaketten, die es für die drei Erstplatzierten bei den Hallen-Titelkämpfen in den Altersklassen U12 bis Senioren in der Erfurter Hartwig-Gauder-Sporthalle zu gewinnen gab, kehrten die Sportlerinnen und Sportler von den Titelkämpfen 2026 in den Sportkreis zurück. Neben den Talenten vom 1. TSV Bad Salzungen waren auch der Nachwuchs von der gerade gegründeten Abteilung der BSG Kali Werra Tiefenort am Start.