Die schönsten Geschichten im Leben schreibt doch der Sport. Eine davon gab es am Wochenende in Arnstadt, wo die Thüringer Leichtathleten ihre Meister ermittelten. Henry Mengs – wer bitte schön ist das? Diese Frage stellten sich viele Experten, denn der 14-jährige Bad Liebensteiner, der beim 1. TSV Bad Salzungen trainiert, kam ohne Vorleistung nach Arnstadt, die ihn mit einer Medaille in Verbindung hätte bringen können.