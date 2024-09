Leichtathletik, Marathoncross: Messerpokal-Jubiläum in Steinbach

Zum zehnten Mal treffen sich die Ausdauerläuferinnen und -läufer am Samstagfrüh von den Bambini bis zu den Senioren im Start- und Zielbereich an den Schanzen im Schleikotengrund. Sie suchen die besten Läuferinnen und Läufer in den verschiedenen Altersklassen und über die unterschiedlichsten Distanzen. Die Strecken beim Messerpokal des WSV Steinbach sind mit zahlreichen Adjektiven behaftet. Beliebt, schwer, anspruchsvoll, kräftezehrend, bei manchen Crossläufern als schön, einzigartig oder mit „Lust auf mehr bezeichnet“, aber auch mit unglaublich und grenzwertig, wenn das Ziel erreicht ist.