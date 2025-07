Ihren guten Namen als Ausrichter für nationale Nachwuchstitelkämpfe wurde die baden-württembergische Stadt an der Grenze zu Bayern auch in diesem Jahr wieder einmal gerecht. Im Donaustadion, wo vor genau 100 Jahren die ersten Leichtathletikwettkämpfe stattfanden, trafen sich am Wochenende über 1500 Athletinnen und Athleten aus 420 Vereinen. Sie ermittelten bei den U16- und U23-Titelkämpfen in 74 Disziplinen ihre Sieger, Medaillengewinner und Platzierte. Bei optimalen Bedingungen, nur der Wind blies zuweilen bei den Lauf- und Sprungentscheidungen etwas zu stark, purzelten die persönlichen Bestleistungen.