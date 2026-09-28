Nach Angaben des Portals "puravidasports.africa", das sich auf Aussagen ihres Managers Gianni Demadonna beruft, muss Assefa eine Wettkampfpause von rund sechs Monaten einlegen. Assefa wurde demnach in München operiert. Sie postete am Sonntagabend ihn ihrer Instagram-Story ein Bild aus einer kleinen Privatmaschine. Zu sehen ist ein medizinischer Spezialschuh an ihrem rechten Fuß, der bei Achillessehnenverletzungen üblicherweise getragen wird.