Maya Anna-Lena Fernandez Gonzalez hat bei den Thüringer Hallenlandesmeisterschaften der Altersklassen U12 bis Senioren abermals ihre Stärke im Springen bewiesen. Die Starterin vom WSSV Suhl 1990 gewann am Samstag (24. Januar) den Hochsprung-Wettkampf in der Altersklasse W12 mit 1,40 Meter. Im Weitsprung fehlten ihr zwei Zentimeter zum Titel. Siegerin Amelie Lamprecht (Erfurter LAC) erreichte 4,63 Meter im letzten Versuch, Maya Anna-Lena Fernandez Gonzalez kam im dritten auf 4,61 Meter. Hinzu kam für die Suhler Leichtathletin noch ein 6. Platz im 60 m-Hürdenlauf.