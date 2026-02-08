Von Thomas Dröge

Der vom Triathlonverein Barchfeld ausgerichtete 18. Kristallmarathon 500 Meter unter der Erde im Erlebnisbergwerk Merkers war wie seine Vorgänger für die 750 Ausdauerspezialisten eine sportliche Herausforderung der besonderen Art. Gleichzeitig begeisterte die Veranstaltung auch in diesem Jahr mit ihrem besonderen Flair in einem einzigartigen Rahmen. Untertage herrschte eine Stimmung, die im Vergleich zu den Vorjahren noch einmal getoppt wurde. Die Wettkämpfe für die Frauen und Männer auf den Strecken über 22,1 Kilometer mit 420 Höhenmetern und über die Marathondistanz mit 780 Höhenmetern lieferten Spannung, Leidenschaft, Emotionen mit begeisternden und unvergesslichen Bildern nicht nur für die Protagonisten von vier Kontinenten.