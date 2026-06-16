Das Abendsportfest der Abteilung Leichtathletik des SV EK Veilsdorf – einst vom verstorbenen Sportlehrer Helmut Hoyer ins Leben gerufen – blickt mittlerweile auf eine lange Tradition zurück und befindet sich seit 2015 in guten Händen der jetzigen Abteilungsleiterin Vanessa Brehm-Matthes und ihrer Crew aus einer engagierten Elternschaft und vielen fleißigen Helfern aus dem Verein. So erfreute sich auch die jüngste Auflage im Weihbachstadion mit über 130 Teilnehmern einer überaus großen Resonanz. Und trotzdem: Angesichts ihrer reibungslosen Organisation hätte die Leichtathletik-Crew in Veilsdorf noch wesentlich mehr junge Leichtathleten – so etwa aus Sonneberg oder Suhl – bei ihrem traditionellen Abendsportfest für Kinder und Jugendliche verkraften können. Dieser Meinung waren auch Janine Brendel, Richard Weisheit und Franziska Popp von der fleißigen Elternschaft, die sich tatkräftig als Wettkampfhelfer engagierten und so auch für einen schnellen und reibungslosen Ablauf – zum Beispiel an der Weitsprunggrube – sorgten. An allen Stationen gab es trotz der großen Teilnahme keinen Stau, und so konnte der Zeitplan exakt eingehalten werden.