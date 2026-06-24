Trotz tropischer Temperaturen: Landrat Robert Sesselmann hieß in seinen Begrüßungsworten die 200 Teilnehmer – das ist ein neuer Rekord – zum 20. Jubiläumssportfest und den 4. Offenen Südthüringer Leichtathletik-Meisterschaften im Städtischen Stadion Sonneberg herzlich willkommen. Bei großer Hitze sollten sie im fairen Wettstreit in fast allen olympischen Disziplinen um Titel und Medaillen, aber auch um viele neue persönliche Bestleistungen kämpfen. Und die gab es gar viele.