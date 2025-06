Trotz der parallel stattfindenden Landestitelkämpfe in Arnstadt zog es am Samstag sage und schreibe 117 Athleten im Alter von vier Jahren bis hin zur Senioren-Altersklasse 70 ins Sonneberger Stadion. Der Verein Leichtathletik Sonneberg hatte zum Sportfest in den „Kessel“ eingeladen. Bei jeder Menge Sonnenschein und hohen Temperaturen schufteten nicht nur die Aktiven, sondern auch ein junges Team an der Zeitmessanlage. Trotz kleiner technischer Handicaps wurde nach einiger Zeit der läuferische Zeitplan eingehalten; die letzten Urkunden und Medaillen wurden gegen 15.30 Uhr übergeben. „Ein großes Dankeschön geht an alle Wettkampfhelfer, die wieder zu einem erfolgreichen Ablauf beigetragen haben“, meinte am Samstagabend Kati Nimz, die Vorsitzende des Gastgebervereins.