Was für ein Hallen-Auftakt der Leichtathleten des 1. TSV Bad Salzungen 1990. Einmal mehr bewahrheitet sich, dass sich regelmäßiges und gutes Training auszahlt. Henry Mengs, der Sprintspezialist des Vereins setzte zum Herbstsportfest in Erfurt gleich zwei Achtungszeichen. Da es in seiner Altersklasse M15 keine Wettbewerbe über 200 Meter gibt, startete er in der U18. Mengs lief zum Sieg in tollen 23,75 Sekunden – eine Zeit, die zugleich eine persönliche Bestmarke für den 15-Jährigen bedeutete. In seiner Altersklasse erwies sich der Bad Liebensteiner auch über 60 m als Schnellster. Nach 7,42 sec überquerte er die Ziellinie. Sein Bad Salzunger Vereinskamerad Paul Schröder erreichte mit ebenfalls sehr guten 7,44 sec den dritten Platz. Beide verbesserten mit ihren Zeiten ihre persönlichen Bestmarken und belohnten sich zum Saisonauftakt in der Halle für ihren Trainingsfleiß und den Aufwand in der Vorbereitung.