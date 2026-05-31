Er ist nicht nur gut in Form, sondern knackt gegenwärtig seine persönlichen Bestmarken jeweils zum richtigen Zeitpunkt. Paul Schröder vom 1. TSV Bad Salzungen verbesserte bei den Thüringer Mehrkampfmeisterschaften seine persönlichen Bestleistungen. Am vorletzten Mai-Wochenende gelang es dem jungen Leichtathlet, der in der M 15 startet, bei den Mitteldeutschen Meisterschaften gleich vier seiner Bestmarken zu verbessern.