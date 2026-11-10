Ein vollgepacktes Wochenende erwartete einige Leichtathletik-Talente aus dem Sportkreis. Am Samstag ging es zunächst nach Ohrdruf zu den Thüringer Crosslaufmeisterschaften. Zum Abend wurde sich dann für den Sport- und Presseball in Bad Salzungen herausgeputzt. Für Oskar Schumann, Mittelstreckler vom 1. TSV Bad Salzungen 1990, waren die beiden Höhepunkte mit seinem Leichtathletikverein aus der Kurstadt am Wochenende noch lange nicht genug. Bei ihm standen neben den beiden Veranstaltungen am Samstag auch noch zwei weitere Termine im Kalender.