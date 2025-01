Leichtathletik in Bad Salzungen: Kurstadt mit starkem Aufgebot

Der 1. TSV Bad Salzungen, dessen kleine Delegation bereits in der Vorwoche erfolgreich war, schickt am Samstag ab 10 Uhr 15 Athletinnen und Athleten an den Start. Zu den Hoffnungsträgern auf einen Medaillenplatz zählen unter anderem Paul Schröder (M14), der sich im 60 Sprint sowie im Kugel stoßen mit den besten seiner Altersklasse misst. Auch Nino Kehr (M13), Oskar Schumann (M 12) oder Sprintspezialistin Laura Kalinowski hegen Medaillenhoffnungen. Allerdings sind die Starterfelder in diesen Altersklassen nicht nur groß, sonder qualitativ sehr stark besetzt sind. Bei ihren Starts über 200 m, 400 m und im Hochsprung hat U-20-Starterin Anna Amalia Riechel einen Podestplatz im Visier. Gerade in den Laufdisziplinen keine leichte Aufgabe, sich als „Freizeitathletin“ gegen die Aktiven der beiden Sportclubs aus Erfurt und Jena zu behaupten.