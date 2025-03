Ambitionen auf Medaille

Bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Dortmund war Ogunleye mit 20,27 Metern vor zwei Wochen eine persönliche Bestweite geglückt. Damit unterstrich die Hallen-WM-Zweite des vorigen Jahres zudem ihre Ambitionen auf eine weitere internationale Medaille. In Apeldoorn war Freiluft-Europameisterin Jessica Schilder aus den Niederlanden mit 19,92 Metern klar die beste Athletin in der Qualifikation, ansonsten war aber niemand besser als Ogunleye.