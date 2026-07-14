Leichtathletik Hürden-Läufer Agyekum kommt Uralt-Rekord vom Schmid näher

Budapest - Der Berliner Emil Agyekum kommt dem Uralt-Rekord von Leichtathletik-Legende Harald Schmid immer näher. Mit 47,58 Sekunden bei seinem Sieg über 400 Meter Hürden kam Agyekum beim Meeting in Budapest bis auf eine Zehntelsekunde an den deutschen Rekord von Schmid heran. Dieser war 1982 als Europameister und 1987 als WM-Dritter jeweils 47,48 Sekunden gelaufen. Für den 27-jährigen Agyekum war es bereits die vierte Zeit seiner Karriere unter 48 Sekunden. Seine Bestzeit verbesserte er um 14 Hundertstelsekunden.