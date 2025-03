Für Apeldoorn hat der Verband ein 37-köpfiges Aufgebot nominiert. Man wolle sich weniger an einem Medaillenziel, sondern mehr an persönlichen Bestleistungen orientieren. "Und dann schauen, was das in Europa wert ist", betont Bügner.

Zu den Kandidaten auf Gold zählen außer Ogunleye auch Weitsprung-Star Malaika Mihambo und Dreispringer Max Heß. Beide führen die Weltjahresbestenliste an. Auf der Bahn werden 800-Meter-Läuferin Majtie Kolberg die größten Chancen auf Edelmetall eingeräumt. Abgesehen davon muss der DLV vor allem auf positive Überraschungen hoffen - so wie die von Yemisi Ogunleye in Paris.