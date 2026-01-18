Alle Jahre wieder gehört das Aufeinandertreffen der Thüringer Leichtathleten in der Erfurter Hartwig-Gauder-Halle zu den stimmungsvollen Höhepunkten für die Sportlerinnen und Sportlern aus dem Freistaat. Engagierte Trainier und Übungsleiter, Eltern, die mit ihren Sprösslingen feiern oder auch einfach da sind, um zu trösten, wenn es einmal nicht so läuft. Eine angenehme Atmosphäre bestimmten das Geschehen in der Wettkampfarena und auf den Rängen. So vergeht ein schöner Sporttag in Erfurt wie im Fluge.