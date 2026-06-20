Leverkusen - Der frühere Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko beendet seine aktive Karriere. Wie sein Verein Bayer Leverkusen mitteilte, wird der 34-Jährige heute Abend beim Sprungmeeting in Essen verabschiedet. Przybylko feierte seinen größten Erfolg 2018, als er bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin den Titel holte. Damals flog er im Olympiastadion über die Höhe von 2,35 Metern. Im gleichen Jahr holte er Bronze bei den Hallen-Weltmeisterschaften.