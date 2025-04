Das Münchner Kreisverwaltungsreferat hatte die Ausrichtung des Marathons in der Landeshauptstadt für den Herbst 2025 und 2026 weder an den langjährigen Veranstalter Gernot Weigl noch an die LG Stadtwerke München vergeben. Den Zuschlag nach eingehender Prüfung erhielt stattdessen die Laufstatt Event gGmbH mit ihrem Einrundenkonzept.