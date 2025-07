Mit dem Gewinn der Silbermedaille über 400 Meter Hürden geht für Greta Lucia Ritz aus Wenigentaft vor 14 Tagen bei den deutschen U18-Titelkämpfen in Bochum-Wattenscheid ein Traum in Erfüllung. Der Weg auf das Podest ist der Lohn für Ehrgeiz und Einsatz eines Teenagers, der weiß, was er will. Der Weg verlief aber keinesfalls geradlinig.