Nika Helene Illing vom LSV 1971 Ilmenau ist Deutsche Meisterin im 3000-Meter-Bahngehen der U20. Bei der in Halle/Saale ausgetragenen Hallenmeisterschaft hatte sich schnell ein Führungstrio mit ihr, Mia Bandoly (SCC Berlin) und Maria-Lena Carniel (ASV Erfurt) gebildet. In der vierten Runde ergriff Illing, im letzten Jahr Zweite, die Initiative und übernahm die Spitze. Ab der Hälfte des Rennens erhöhte der Schützling von Trainerin Julia Henze den Druck und ließ den Abstand zu den Verfolgerinnen immer größer werden. Allein gegen die Uhr meisterte sie die letzten Runden. Das Ziel, eine Zeit von unter 14 Minuten sollte sich aber nicht erfüllen. Sie ging in 14:10,38 Minuten vor Mia Bandoly (14:23,37) und Maria-Lena Carniel (14:42,06) zum Titel.