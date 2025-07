Mit Finn Friedrich, Lara Hunger und Luca Lion Gloger schickt der WSSV Suhl 1990 gleich drei Starter zu den Deutschen U16/U23-Meisterschaften in Ulm. Die nationalen Leichtathletik-Titelkämpfe im Donaustadion beginnen an diesem Freitag (4. Juli) und sind für die U23 die letzte Chance auf einen Start bei der Europameisterschaft in Norwegen, die vom 17. bis 20. Juli in Bergen stattfindet.